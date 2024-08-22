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Врачи Екатеринбурга ошибочно лечили ребенка с раком от бронхита

Ura.ru: в Екатеринбурге четырехлетнего ребенка с раком лечили от бронхита

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Freepik

В Екатеринбурге визит четырехлетнего пациента в больницу закончился уголовным делом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам собеседника, мальчик посещал больницу за некоторое время до произошедшего. В мае текущего года врачи предположили, что у пациента аллергия и отпустили на амбулаторное лечение спустя четыре дня.

Спустя пару месяцев ребенок снова оказался в медучреждении с предварительным диагнозом острый бронхит неуточненный. Мальчику провели необходимые исследования, но спасти его не удалось.

Позже выяснилось, что у пациента было злокачественное новообразование вилочковой железы. Наиболее вероятно, оно стало причиной произошедшего.

В отношении неустановленных сотрудников больницы возбудили уголовное дело.

До этого в Великобритании врачи перепутали рак с инфекцией у пациента. После осмотра мужчину с уплотнением на шее порекомендовали купить антибиотики и отправили домой. После повторного обращения пациенту диагностировали редкий вид рака. Сейчас он находится на четвертой терминальной стадии заболевания.

Ранее врачи приняли за опухоль кусочек перца, из-за которого мужчина кашлял два года.

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