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Россияне увеличили затраты на дачу, сад и огород

Россияне в первом полугодии увеличили расходы на товары для дачи и огорода

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Виталий Аньков/РИА Новости

Жители России в первом полугодии 2024 года увеличили расходы на товары для дачи, сада и огорода. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного соцсетью «Одноклассники» и аналитическим центром «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Отмечается, что рост таких расходов сопровождается увеличением интереса к дачному времяпровождению, садоводству, а также интернет-контенту на указанные темы.

Авторы исследования изучили, как изменились траты в России в дачный сезон, и выяснили, что спрос россиян сместился в пользу выращивания собственных овощей и фруктов и обновления инвентаря.

«Средний чек на товары для дачи и садоводства в России вырос на 13% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3564 рубля. Количество покупок также увеличилось на 12%, что говорит о том, что все больше россиян предпочитают проводить время на даче и чаще выезжают на отдых в сельскую местность», — сообщили авторы исследования.

По итогам исследования выяснилось, что отдых на природе все больше привлекает потребителей, у которых нет дач — на это указывает рекордное увеличение продаж раскладных походных столов (рост составил 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

При этом, по данным «Одноклассников», охват контента про сад и огород в соцсети за первое полугодие 2024 года вырос на 25% по сравнению с 2023 годом. Наибольший рост интереса к материалам про сад и огород наблюдается среди пользователей из Москвы и Подмосковья.

В целом в дачной тематике пользователи социальной сети чаще всего обсуждают борьбу с вредителями, семена и рассаду, урожай и варианты его переработки.

Ранее россияне рассказали, с кем проводят летний отпуск.

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