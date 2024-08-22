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Раскрыта схема мошенников со списками пропавших под Курском

«ЛизаАлерт»: мошенники использовали списки пропавших под Курском для шантажа

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Списки пропавших без вести в Курской области закрыли, так как мошенники начали использовать их для своих схем. Аферисты звонили родственникам потерянных людей и говорили, что они находятся в плену, рассказал 360.ru председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Решение засекретить списки пропавших приняли не сразу, так как публичность таких данных – это один из инструментов поиска, признался Сергеев. Однако для безопасности семей, которые ищут близких, все-таки было принято решение отказаться от этого инструмента. Как выяснилось, мошенники начали им звонить и говорить, что пропавший находится в плену. За «освобождение» они требовали со своих жертв деньги.

На сегодняшний день точно неизвестно, сколько человек пропали в регионе, на который напали Вооруженные силы Украины. Поисковики ищут более тысячи местных жителей, найти удалось уже более сотни человек, рассказал эксперт. Он подчеркнул, что отряды поисковиков ищут только тех, чьи родственники обратились за помощью.

Напомним, о закрытии списков пропавших в «ЛизаАлерт» сообщили 16 августа. При этом сотрудники отряда пообещали, что продолжат работу в этом направлении в закрытом формате, при этом перестанут публиковать ориентировки с личными данными и фотографиями пропавших.

Ранее в Курске устанавливают железобетонные укрытия.

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