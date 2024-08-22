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В Курской области пенсионерка несколько дней пряталась от ВСУ в канализационной яме

В Курской области пенсионерка 3 дня пряталась от ВСУ в яме и питалась помидорами

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Пенсионерка из села Черкасское Поречное Курской области в течение трех дней пряталась в канализационной яме, опасаясь напавших на регион солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказала ее родственница Татьяна.

По ее словам, пенсионерка увидела подъезжающий к ее дому пикап с желто-синим флагом и побежала на огород, где находилась старая недействующая канализационная яма, заросшая травой. Женщина спустилась туда и спряталась.

«Вижу ноги, а сзади, за огородом, у нас кукуруза. Этот их солдат достает автомат и лупит по нашей кукурузе», — пересказала слова пенсионерки Татьяна.

Женщина три дня просидела в яме, питаясь помидорами с грядки, до которой могла дотянуться рукой. Также она пила воду, которая была предназначена для полива огорода. Все это время пенсионерка слышала поблизости звуки боев.

22 августа житель Суджи в Курской области Артем Кузнецов рассказал, как солдат ВСУ расстрелял его беременную жену. Трагедия произошла 6 августа, когда мужчина вместе с 28-летней супругой Ниной, тещей и полуторогодовалым сыном выехали из села Куриловка.

Ранее жительница Курской области рассказала, что ВСУ намеренно бьют по мирным жителям дронами.

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