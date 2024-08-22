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Путин позвонил военкору Поддубному, которого ранили в Курской области

Путин позвонил раненному в Курской области Поддубному и пожелал выздоровления

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает ТАСС.

«Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», — говорится в сообщении.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилось полное видео спасения военкора Поддубного после атаки дрона ВСУ.

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