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Врач рассказал об угрозе ротавирусной инфекции на юге России

Терапевт Неретин: угроза ротавирусной инфекции на юге России еще реальна

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alexo99alex/Shutterstock

Врач-терапевт высшей категории Борис Неретин в комментарии для «Ленты.ру» отметил, что, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации на юге России, сохраняется угроза распространения ротавирусной инфекции на черноморских курортах.

Он отметил, что теплая погода сохранится еще в течение двух-трех недель.

По его словам, «это значит, что угроза ротавирусной инфекции все еще реальна». Терапевт добавил, что ротавирус успешно лечится.

Неретин также рекомендовал туристам избегать попадания морской воды в рот. Также он посоветовал соблюдать гигиену и в случае появления симптомов заболевания своевременно обращаться ко врачу. По словам врача, среди первых симптомов могут быть общее недомогание, тошнота, повышение температуры и диарея.

В начале августа российские туристы начали массово жаловаться на грязь и антисанитарию в Сочи и заражения ротавирусом.

Ранее адвокат рассказал, как получить компенсацию при заражении ротавирусом на море.

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