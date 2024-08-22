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Диетолог рассказала, как супругам вести здоровый образ жизни в пожилом возрасте

Диетолог Круглова: пожилым супругам стоит вместе заниматься спортом

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Shutterstock

Супругам в зрелом возрасте стоит мотивировать друг друга к занятиям спортом и выстраивать новые здоровые пищевые привычки, чтобы поддерживать здоровье. Об этом RuNews24.ru рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

По ее словам, можно начать с ежедневной вечерней прогулки, а после — тренироваться в спортзале или заниматься игровым видом спорта. Эксперт советует начинать с малого и постепенно увеличивать нагрузки и отказаться от травмоопасных видов спорта. Пожилым лучше всего заниматься плаванием, ходьбой и легким бегом, если для этого нет каких-то противопоказаний.

Помимо этого, она советует парам совместно выбирать продукты питания. В рацион важно включать овощи и фрукты, цельнозерновые и белковые продукты.

«Белковые продукты с низким содержанием жира особенно важны для людей старше 50 лет, поскольку возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклеротической природы. Насыщенные жиры только увеличивают эти риски. Они содержатся в мясе, жирных сортах птицы и в молочных продуктах с высоким процентом жирности. После 50 лет нужно сокращать количество таких продуктов в своем рационе», — отметила Круглова.

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова до этого рассказала «Газете.Ru», что препараты, которые часто принимают пожилые люди, могут быть несовместимы с грейпфрутами, а сырые яйца могут привести к госпитализации из-за инфекции, поэтому этих продуктов стоит избегать.

Ранее была названа болезнь, повышающая риск всех переломов у пожилых женщин.

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