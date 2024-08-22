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Россиянке отрезало кисть станком на ритуальном производстве

В Петербурге оператору станка отрезало кисть на ритуальном предприятии

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге сотрудница предприятия по производству ритуальных принадлежностей получила на работе серьезную травму. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел 19 августа. 28-летняя женщина, работавшая в ООО «Леда-Пром», трудилась за станком и повредила им часть руки. С ампутированной кистью правой руки пострадавшую доставили в одну из городских больниц, где ей оказали помощь, после чего отпустили ее в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

До этого в Новокузнецке мужчина получил на работе травму, сделавшую его инвалидом первой группы. Работник полностью потерял трудоспособность и добился через суд многомиллионной компенсации.

Ранее житель Волжского отсудил 500 тыс. рублей за производственную травму.

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