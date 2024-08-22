СК завел уголовное дело после взрыва газа в Кизеле

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту взрыва газа в жилом доме в городе Кизеле Пермского края. Об этом сообщил Telegram-канал регионального СК.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и выясняют детали случившегося. Отмечается, что действия сотрудников СК координирует первый замглавы регионального управления комитета Валерий Сафонов.

Утром 22 августа сообщалось, что в Кизеле произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме, в результате чего разрушилось несколько квартир. Взрыв произошел в доме 34 на улице Ленина. Есть пострадавшие, их число уточняется. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим.

Как пишет Life со ссылкой на Shot, источником взрыва могла стать газовая колонка.

Ранее в МЧС рассказали о пострадавшем жильце дома в Кизеле, где произошел взрыв.