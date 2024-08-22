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Уголовное дело возбудили после отравления 10 человек в ресторане во Владивостоке

Во Владивостоке после массового отравления в ресторане возбудили уголовное дело

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Shutterstock

Во Владивостоке после отравления 10 человек в ресторане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России (СКР).

По предварительной информации ведомства, в августе текущего года 10 человек госпитализировали с признаками пищевого отравления после приема пищи в одном из ресторанов города. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал предоставить ему доклад об установленных в ходе следствия обстоятельствах произошедшего. После завершения расследования он поручил отчитаться о результатах.

РИА Новости сообщает, что инцидент произошел в ресторане Burny, который расположен в пятизвездочном отеле. В следственном управлении отметили, что дело возбуждено по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее россиянин попал в реанимацию, отравившись мухоморами.

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