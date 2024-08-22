Финский журналист рассказал о планах посетить Запорожье

Делегация журналистов из Финляндии и Эстонии готовится к поездке в Запорожскую область. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил финский обозреватель Кости Хейсканен. По его словам, предстоит посетить Мелитополь, Энергодар и Токмак. При этом, в отличие от большинства западных репортеров, команда будет освещать мирную жизнь в регионе.

Хейсканен также рассказал, что по результатам поездки будет направлено письмо в Организацию объединенных наций (ООН). В составе делегации в регион прибудут авторы газеты «Голос народа» (Финляндия), финский общественный деятель Патрик Хеглунд и эстонский политик Эдуард Маанди.

«Надо отметить, что Патрик Хеглунд уже был в первой поездке Кости Хейсканена в Россию, которая состоялась в 2022 году. <...> Журналисты и общественные деятели привезли 500 килограммов гуманитарной помощи для раненых военных и жителей Донбасса», — сообщил один из членов делегации.

До этого Хейсканен призвал иностранных журналистов объединиться, забыть все распри и вместе делать честные репортажи о России, показывая, чем на самом деле живет страна.

Он также сообщил, что совместно с итальянским военным корреспондентом Андреа Лучиди открыл в Москве специальный корпункт для иностранных журналистов, которые хотят рассказывать объективную информацию о России и специальной военной операции на Украине, а не навязываемую западными СМИ.

Ранее Финляндия передала Украине новейшее вооружение.