Пенсионерку, которая отругала подростков за сорванный с клумбы цветок, отдали под суд

В Челябинской области пенсионерка попала под суд после конфликта с детьми из-за дворовой клумбы. Ее историю рассказывает «Сапа».

Наталья Меркурьева из Магнитогорска очень любит цветы. 65-летняя женщина разбила клумбу в своем дворе и каждый день приходила туда, чтобы ухаживать за растениями. Но недавно проходивший мимо подросток сорвал на ее глазах цветок.

Женщина спросила, зачем он это сделал, но извинений не услышала. Вместо этого мальчик привел во двор своих друзей, и школьники стали издеваться над Натальей Сергеевной. Она рассказала, что подростки преследовали ее, когда она гуляла, а однажды даже положили ей под дверь искусственные цветы.

Пенсионерка поняла, что не может самостоятельно справиться с нападками школьников, и решила обратиться в полицию. Однако дети пожаловались, что женщина их била, и родители написали ответное заявление. На пожилую женщину завели административное дело и уже вручили ей повестку в суд.

Ранее в Великобритании пенсионерка попала под суд из-за неправильной утилизации отходов.