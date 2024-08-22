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Восьмилетний россиянин разбился, упав с высоты 40 метров в озеро Рица в Абхазии

В Абхазии восьмилетний мальчик разбился, упав с высоты 40 метров в озеро Рица

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Абхазии отдых восьмилетнего россиянина с родителями на озере Рица закончился трагедией: ребенок сорвался с обрыва в воду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Гудаутского РОВД Зосму Гицба.

По словам правоохранителя, мальчик забрался на камень, пока его родители фотографировались на фоне озера, не удержался и упал в воду.

«Мальчик был с родителями и четырехлетним братом. Он упал с обрыва в озеро с высоты около 40 метров. Инспектора национального парка подплыли на лодке к месту происшествия и достали его с трехметровой глубины», — рассказал директор парка Адамур Багателия.

Ребенка доставили в Гагрскую больницу, но врачи оказались бессильны помочь ему.

До этого в Индии женщина попыталась сделать селфи у водопада и упала в ущелье.

Ранее в Подмосковье подросток попал в больницу, сорвавшись с обрыва.

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