Восьмилетний россиянин разбился, упав с высоты 40 метров в озеро Рица в Абхазии

В Абхазии отдых восьмилетнего россиянина с родителями на озере Рица закончился трагедией: ребенок сорвался с обрыва в воду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Гудаутского РОВД Зосму Гицба.
По словам правоохранителя, мальчик забрался на камень, пока его родители фотографировались на фоне озера, не удержался и упал в воду.
«Мальчик был с родителями и четырехлетним братом. Он упал с обрыва в озеро с высоты около 40 метров. Инспектора национального парка подплыли на лодке к месту происшествия и достали его с трехметровой глубины», — рассказал директор парка Адамур Багателия.
Ребенка доставили в Гагрскую больницу, но врачи оказались бессильны помочь ему.
До этого в Индии женщина попыталась сделать селфи у водопада и упала в ущелье.
Ранее в Подмосковье подросток попал в больницу, сорвавшись с обрыва.