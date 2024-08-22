ФСБ: задержанный в Крыму молдаванин передавал Украине секретные данные

Задержанный в Крыму гражданин Молдавии передавал спецслужбам Украины данные о расположенных на полуострове энергообъектах, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в спецслужбе, в апреле 2024 года молдаванин 1992 года рождения по интернету инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем украинских спецслужб, по заданию которого собирал и передавал информацию, включая фото- и видеоматериалы в отношении местонахождения военной техники и позиций систем противовоздушной обороны Вооруженных сил России, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов украинской армии.

После задержания иностранец назвал координаты тайника с самодельным взрывным устройством фугасного действия с 400 граммами взрывчатки. Бомба предназначалась для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой Керчь, уточнили в ФСБ.

22 августа стало известно о задержании трех агентов Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) — двух россиян и гражданина Молдавии. По данным силовиков, задержанные готовили подрывы и передавали украинцам секретные данные.

Ранее сотрудника научной организации задержали в Москве за работу на спецслужбы Украины.