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Мужчину спасли из-под завалов после взрыва в доме в Пермском крае

МЧС: спасатели достали из-под завалов мужчину после взрыва в доме в Кизеле

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Павел Лисицын/РИА Новости

Спасатели достали мужчину из-под завалов после взрыва газа в доме в городе Кизеле Пермского края. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей. По данным МЧС, из дома эвакуировали 16 человек.

В городе Кизеле в доме 34 на улице Ленина взорвалась газовоздушная смесь в жилом многоквартирном доме, в результате чего разрушилось несколько квартир. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим. Telegram-канал Shot писал, что газовая колонка, по предварительной информации, стала причиной взрыва в доме.

Накануне взрыв и пожар произошли в жилом доме в московском Южном Чертаново. С одним из пожарных, вошедших в горящую квартиру, обрывалась связь. Спасатели успели вывести одну женщину.

До этого в Карелии сгорели два жилых дома из-за аварийного моста, по которому не смогла проехать пожарная машина. Погорельцы вместе с соседями пытались потушить его своими силами, но спасти строение не смогли.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ повредили дома.

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