Россиянам рассказали о способе увеличения отпуска за счет праздников

Сотрудники могут увеличить отпуск за счет праздничных дней, если оформят его на рабочие дни между выходными и праздниками. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, это может быть выгодной схемой для работника. При этом его руководитель может не согласиться оформлять такой отпуск, потому что в этом случае сотрудник манипуляциями увеличивает период своего отсутствия. Эксперт отметила, что начальству это может быть неудобно.

«Требовать подобное разделение отпуска сотрудник не имеет права: по Трудовому кодексу это может быть сделано только по соглашению сторон. Давать ли добро на более длительное отсутствие путем таких манипуляций, каждый работодатель должен решить самостоятельно», — заключила Митрофанова.

Юрист Алла Георгиева до этого говорила, что отпуск в 2025 году лучше всего брать в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Она уточнила, что в следующем году такими месяцами будут июль и октябрь (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня).

Ранее стало известно, в каких странах россияне проведут сентябрьский отпуск.