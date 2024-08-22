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В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме

В пермском Кизеле произошел хлопок газа в жилом доме, пострадавших эвакуируют

Утром 22 августа в городе Кизел в Пермском крае произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме, пострадали несколько квартир. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Сейчас жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь.

В связи с происшествием создан краевой оперативный штаб. По словам Махонина, на место ЧП также выехали замглавы правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.

В июле в городе Опочка в Псковской области в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа, пострадали два человека.

До этого в подмосковной Лобне в подвале жилого дома взорвался газовый баллон. Двое слесарей управляющей компании меняли водопроводные трубы в подвале одного из жилых домов, во время сварки произошел взрыв газового баллона.

Ранее на турбазе в Апшеронском районе после взрыва газа произошел пожар.

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