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В Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла

Горбатый: инфраструктура почти не повреждена после атаки БПЛА под Волгоградом

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Shutterstock

Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры в Калачевском районе Волгоградской области после атаки беспилотными летательными аппаратами не обнаружено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Роман Горбатый.

Чиновник рассказал, что власти создали комиссию, которая должна будет оценить степень ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре.

«Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стекла», — написал он.

По словам Горбатого, работа по оценке ущерба продолжается.

Утром 22 августа аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты после атаки украинских беспилотников на регион.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Волгоградскую область в ночь на 22 августа. По данным Telegram-канала Baza, целью атаки мог быть военный аэродром Мариновка. На подлете к объекту сбили как минимум два беспилотника. Обломки одного из дронов рухнули на бытовку неподалеку от аэродрома, в результате чего начался пожар.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области ввели выплаты жителям пострадавших при атаках дронов домов.

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