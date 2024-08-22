Россияне ответили, где берут деньги, если им срочно нужна небольшая сумма

Почти половина (49%) россиян рассчитывают только на себя в случае, если им срочно понадобится небольшая сумма денег, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4 тыс. человек.

По их словам, для этого они делают заначки, копят деньги, чтобы в экстренном случае взять небольшую сумму, которая им нужна.

«Живу по своим средствам. Если нет средств на данный момент, откладываю покупку. Занять не проблема, но эйфория проходит, долг начинает напрягать. Лучше не занимать», — поделилась участница опроса.

Еще 41% опрошенных в случае необходимости могут попросить взаймы у близких людей. 23% из них занимают у родственников, 18% — у друзей. 3% респондентов признались, что они обращались в микрофинансовые организации. Оставшиеся 7% выбрали вариант «другое».

Опрос компании «Робот Займер», результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что для половины опрошенных россиян (49,3%) наиболее привлекательным остается краткосрочный заем «до зарплаты» в размере до 30 тыс. руб. на один месяц с возвратом всей суммы сразу. Чаще всего граждане тратят его на покрытие текущих расходов или непредвиденных трат.

Ранее сообщалось, что россияне набрали рекордное число автокредитов.