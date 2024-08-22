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Россияне назвали свои главные ассоциации с государственным флагом

RT: россияне ассоциируют флаг с патриотизмом и со сплоченной нацией

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Алексей Майшев/РИА Новости

Большинство россиян ассоциируют российский флаг с патриотизмом и гордостью за страну – об этом заявили 63% участников соответствующего исследования. На втором месте по популярности оказалась мысль о воспитании в молодежи уважения к государственным символам – так ответили 40% человек, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса.

Об ассоциации флага с единой и сплоченной нацией заявили 38% респондентов, а о важных исторических событиях страны – 31%. Многие также при упоминании флагов сразу думают об их вывешивании на зданиях, а 9% — о семейных праздниках.

Абсолютное большинство россиян – 81% — гордятся государственным флагом, равнодушны к нему 18% опрошенных, а о негативном отношении заявил 1% опрошенных.

В исследовании центра FEEDBACK участвовали 2 тыс. россиян в возрасте от 14 до 64 лет со всей страны.

Ранее эксперты оценили идею лишать прав за отсутствие флага на автомобильных номерах.

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