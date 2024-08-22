Российские звезды исполнили песню «За тебя, Родина-мать» ко Дню государственного флага

Известные российские исполнители, среди которых Николай Расторгуев, Shaman, Олег Газманов, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Александр Ф. Скляр, группа «Корни», Кирилл Андреев из «Иванушек» и другие ко Дню государственного флага исполнили на песню «За тебя, Родина-Мать». Видеоклип опубликован в Теlegram-канале Lomovka.

«Песня, написанная Игорем Матвиенко для группы «Любэ» к сочинской Олимпиаде, как нельзя лучше отражает настроения и чувства граждан большой и великой страны, бьющейся сегодня с мировым злом», — пишет Lomovka.

В клипе использованы кадры, демонстрирующие красоту природы России, достижения спортсменов и космонавтов. Дополняют композицию дети, рисующие российские триколоры, и стоящий на фоне неба боец СВО.

«Мне самому было интересно, любопытно, как все остальные ребята, мои коллеги спели все это, как все это вместе прозвучит», — сказал Николай Расторгуев.

Shaman отметил, что все песни, которые написаны с душой, вызывают одно всеобъемлющее чувство — любовь.

Олег Газманов назвал композицию духоподъемной и искренней.

Клип был создан продюсерским центром «Интеграция», которым руководит Игорь Матвиенко, и компанией MAG Film.