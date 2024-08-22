Врач перечислила опасные признаки зависимости от еды

Момент, когда еда начинает быть единственным удовольствием в жизни, указывает на наличие зависимости от нее. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Помимо этого, у зависимого человека могут часто появляться мысли о еде, прилив радости он испытывает только после приема пищи. Насторожить должна привычка съедать все, что есть на столе, «до отвала», а также сильная тяга к еде, когда человек специально накручивает себя, чтобы наесться до отвала.

Кроме того, при наличии зависимости от еды человек может отложить другие дела, например встречу с друзьями ради посещения ресторана, отметила врач. К другим признакам она отнесла привычку прятать еду от родных или есть в тайне от них, а также наличие чувства вины после приступов обжорства. Чтобы справиться с «пищеголизмом», можно обратиться к психотерапевту или специалисту по пищевому поведению, заключила Павлова.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин до этого рассказал «Газете.Ru», что одинокие люди часто чувствуют себя угнетенными и начинают восполнять отсутствие любви продуктами, которые способны восполнять эндорфиновый фон.

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