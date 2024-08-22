Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила опасные признаки зависимости от еды

Врач Павлова: частые мысли о еде говорят о зависимости от нее

close
100%
Shutterstock

Момент, когда еда начинает быть единственным удовольствием в жизни, указывает на наличие зависимости от нее. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Помимо этого, у зависимого человека могут часто появляться мысли о еде, прилив радости он испытывает только после приема пищи. Насторожить должна привычка съедать все, что есть на столе, «до отвала», а также сильная тяга к еде, когда человек специально накручивает себя, чтобы наесться до отвала.

Кроме того, при наличии зависимости от еды человек может отложить другие дела, например встречу с друзьями ради посещения ресторана, отметила врач. К другим признакам она отнесла привычку прятать еду от родных или есть в тайне от них, а также наличие чувства вины после приступов обжорства. Чтобы справиться с «пищеголизмом», можно обратиться к психотерапевту или специалисту по пищевому поведению, заключила Павлова.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин до этого рассказал «Газете.Ru», что одинокие люди часто чувствуют себя угнетенными и начинают восполнять отсутствие любви продуктами, которые способны восполнять эндорфиновый фон.

Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить готовую еду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами