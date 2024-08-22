Мальчик с аутизмом выпал из окна в Петербурге, оставшись без присмотра

В Петербурге ребенок-инвалид остался без присмотра и выпал из окна. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 21 августа в Выборгском районе. Мальчик с аутизмом и задержкой психоречевого развития пребывал в квартире, где проживает с матерью и бабушкой, находясь под присмотром последней. Оставшись без внимания на некоторое время, он залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа.

Пострадавшего мальчика нашли под окнами многоэтажки, бригада скорой помощи забрала его в медицинское учреждение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и состояние шока.

До этого трехлетний мальчик попал в реанимацию, упав в костер в Ленобласти. Ребенок споткнулся о строящуюся дорожку и упал прямо в огонь — его пришлось доставать из пламени.

Ранее россиянин закрывал форточку, выпал из окна и приземлился на козырек Пенсионного фонда.