Минюст призвали ввести новые ограничения для иноагентов

В России необходимо ввести новые ограничения для лиц, признанных иноагентами. В том числе нужно досрочно прекращать с ними договоры об авторском праве без каких-либо выплат компенсаций, считает доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Соответствующее предложение он направил главе Минюста России Константину Чуйченко, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Помимо авторского права, юрист счел необходимым пересмотреть вопрос о запрете на рассылку материалов и уведомлений о новых публикациях, в том числе рассылку сообщений в мессенджерах.

Еще одно ограничение – это исключение возможности на получение иноагентами, занимающимися творчеством, грантов и другого финансирования от частных российских фондов. Также Соловьёв призвал не предоставлять им возможность рефинансирования или частичного погашения кредитов, оформленных с помощью госпрограмм.

Последнее ограничение, которое призвал ввести юрист, касается ограничения прав иноагентов на покупку огнестрельного и охотничьего оружия, а также оружия для самообороны.

Напомним, в осеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о запрете монетизации на российских стриминговых сервисах для иноагентов. По данным парламентариев, из более чем 17 тыс. опрошенных россиян 95% высказались против того, чтобы иностранные агенты продолжали зарабатывать на своем контенте на российских площадках.

Ранее Пригожин назвал кошмаром идею Госдумы о лишении артистов-иноагентов роялти.