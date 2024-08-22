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Мужчина украл 121 телефон у посетителей музыкального фестиваля за один день

Sky News: гражданин Румынии украл 121 смартфон во время фестиваля в Швейцарии

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Guardia di Finanza

Мужчина украл более 100 смартфонов у гостей фестиваля в Швейцарии и попытался их вывезти в Италию, сообщает Sky News.

Тайник, в котором находился 121 телефон, включая 71 iPhone и 29 устройств Samsung, был найден таможенниками у пассажира поезда ЦюрихМилан. Все устройства, которые перевозил мужчина, были завернуты в фольгу и, как вскоре выяснилось, украдены им самим.

Все телефоны, по данным полиции, принадлежали посетителям музыкального фестиваля Street Parade в Цюрихе, который прошел 10 августа. 40-летнего гражданина Румынии, в багаже которого находились гаджеты, арестовали на месте.

«В настоящее время предпринимаются усилия по возвращению телефонов их законным владельцам», — говорится в публикации.

Ранее менеджер пункта выдачи заказов взяла на работу брата, чтобы украсть шесть iPhone 15.

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