Юрист рассказал о неожиданном ограничении для хозяев домашних животных

В квартирах можно держать определенное количество домашних животных, и число варьируется в зависимости от региона России. Об этом напомнил в разговоре с РИА Новости адвокат Станислав Мельник.

По словам юриста, например, в Новосибирской области, чтобы знать, сколько питомцев можно держать в квартире, нужно учитывать размеры животных и площади жилья. Так, на каждые 12 квадратных метров можно держать одну собаку крупной или средней породы, двух маленьких собак или трех кошек.

Но такие правила действуют не во всех областях, обратил внимание юрист. Поэтому иногда в многоквартирных домах жильцы могут содержать в квартирах десятки питомцев без должного ухода, отчего в итоге появляются антисанитарные условия во всем многоквартирном доме.

До этого заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская рассказала, что домашних животных, которых взяли из приюта или нашли на улице, важно проверить на наличие заболеваний. Специалист также посоветовала пройти профилактику от паразитов за две недели до вакцинации и посещать ветеринара раз в полгода для осмотра.

Ранее доктор ветеринарных наук рассказала о том, как помочь бездомным животным.