В России хотят лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Депутаты Государственной думы внесут в нижнюю палату законопроект, которым предлагается лишать мигрантов гражданства России за насильственные действия сексуального характера или понуждение к действиям сексуального характера. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующим законопроектом предлагается расширить перечень преступлений, совершение которых приведет к лишению российского паспорта.

Проектом также предлагается лишать гражданства РФ за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти.

По словам автора законопроекта депутата Сергея Миронова, из-за боязни мигрантов в ряде городов России женщины опасаются по вечерам выходить на улицу, это проблема острая.

Сейчас иностранцы могут лишиться приобретенного гражданства России за преступления террористического и экстремистского характера, захват заложников, создание незаконного вооруженного формирования, а также за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России и совершение преступлений, связанных с диверсионной деятельностью, шпионажем, государственной изменой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.