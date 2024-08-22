В Красноярском крае задержали мужчину за срыв плакатов с призывом на военную службу

В Железногорске Красноярского края задержали местного жителя по подозрению в уничтожении агитационных плакатов, которые призывали пойти на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в июне 2024 года мужчина уничтожил в общественных местах города 13 плакатов. При этом на плакатах была символика ВС РФ, государственный флаг РФ и георгиевская лента.

Также уточняется, что своими действиями мужчина причинил ущерб администрации города на сумму в 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против двух школьников за фейки об армии. Выяснилось, что в октябре 2023 года в полицию поступило сообщение от администрации школы о том, что на одном из видеохостингов появился ролик, в котором двое учеников в утвердительной форме распространяют информацию порочащего характера о действиях Вооруженных сил РФ.

Ранее жительницу Омска осудили на шесть лет за дискредитацию ВС РФ.