На директора школы искусств под Новосибирском завели четыре уголовных дела

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области инициировал четыре уголовных дела против директора школы искусств города Оби, подозреваемой в вымогательстве взяток у своих преподавателей. Об этом пишет РИА Новости.

«Возбуждено несколько уголовных дел в отношении директора образовательного учреждения дополнительного образования Новосибирского района. Она подозревается в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ», — сообщает СУСК. Это статья о получении должностным лицом взятки в крупном и значительном размерах.

Прокуратура Новосибирской области добавила, что речь идет о директоре муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, который также является депутатом Совета депутатов города Оби пятого созыва. По информации источника в правоохранительных органах, это Детская школа искусств города Оби.

По данным следствия, с января 2021 года по июнь 2024 года директор получила от четырех своих подчиненных более 370 тысяч рублей «за общее покровительство и под угрозой создания неблагоприятных условий труда».

Прокуратура контролирует ход расследования и уточняет, что женщина вымогала взятки у преподавателей в суммах от 15,6 до 289 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками ГУМВД и УФСБ России по Новосибирской области.

В итоге, как считает следствие, директор получила одну крупную взятку в размере 289 тысяч рублей, две значительные взятки на сумму 35 и 30 тысяч рублей, и еще одну на сумму 15,6 тысячи рублей.

Ранее главе цифрового управления ФСИН вменили взятку в 2 млн рублей.