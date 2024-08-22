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На директора школы искусств под Новосибирском завели четыре уголовных дела

Под Новосибирском директора школы искусств обвинили во взятках

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области инициировал четыре уголовных дела против директора школы искусств города Оби, подозреваемой в вымогательстве взяток у своих преподавателей. Об этом пишет РИА Новости.

«Возбуждено несколько уголовных дел в отношении директора образовательного учреждения дополнительного образования Новосибирского района. Она подозревается в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ», — сообщает СУСК. Это статья о получении должностным лицом взятки в крупном и значительном размерах.

Прокуратура Новосибирской области добавила, что речь идет о директоре муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, который также является депутатом Совета депутатов города Оби пятого созыва. По информации источника в правоохранительных органах, это Детская школа искусств города Оби.

По данным следствия, с января 2021 года по июнь 2024 года директор получила от четырех своих подчиненных более 370 тысяч рублей «за общее покровительство и под угрозой создания неблагоприятных условий труда».

Прокуратура контролирует ход расследования и уточняет, что женщина вымогала взятки у преподавателей в суммах от 15,6 до 289 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками ГУМВД и УФСБ России по Новосибирской области.

В итоге, как считает следствие, директор получила одну крупную взятку в размере 289 тысяч рублей, две значительные взятки на сумму 35 и 30 тысяч рублей, и еще одну на сумму 15,6 тысячи рублей.

Ранее главе цифрового управления ФСИН вменили взятку в 2 млн рублей.

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