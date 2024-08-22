Первый квартал 2024 года стал рекордным по выдаче патентов мигрантам

В первых кварталах 2023 и 2024 годов количество выданных мигрантам патентов для работы превысило аналогичные показатели за десять лет. Об этом со ссылкой на экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, в первом квартале 2023 года мигрантам было выдано 547 тысяч патентов, а в первом квартале 2024 года — 538 тысяч. В аналогичный период 2022 года было выдано 499 тысяч патентов, а в 2029 году — 363 тысячи.

20 августа в МИД РФ заявили, что Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы и правила нашей страны, уважают местные традиции и культуру. Директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян заявил, что сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России является приоритетом, ведь страна занимает первое место в содружестве по численности привлекаемых трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что в России появился новый закон о высылке иностранцев.