Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд предупредил о чрезвычайных рисках пожароопасности в ряде регионов РФ

Вильфанд предсказал чрезвычайный класс пожароопасности в ряде регионов РФ

close
100%
ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в ряде регионов РФ будет действовать чрезвычайный пятый класс пожароопасности. Его слова приводит ТАСС.

«Чрезвычайная пожарная опасность наблюдается на севере Мурманской и Архангельской областей, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах», — рассказал чиноптик.

При этом отмечается снижение опасности ситуации в Якутии из-за дождей и похолодания.

До этого МЧС сообщило, что в Якутии за сутки локализовали пожары на территории 60 тыс. га.

К борьбе с огнем привлекались 1449 человек и 121 единица специальной техники. При этом общая площадь активных пожаров в республике превышает 430 тыс. га. Их число составляет 64. В 50 населенных пунктах региона на этом фоне возникла задымленность.

С 1 июля 2024 года в Якутии действует режим ЧС федерального характера из-за пожаров.

7 августа сообщалось о 69 активных лесных пожарах в Якутии.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение и пожарную опасность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами