Вильфанд предупредил о чрезвычайных рисках пожароопасности в ряде регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в ряде регионов РФ будет действовать чрезвычайный пятый класс пожароопасности. Его слова приводит ТАСС.

«Чрезвычайная пожарная опасность наблюдается на севере Мурманской и Архангельской областей, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах», — рассказал чиноптик.

При этом отмечается снижение опасности ситуации в Якутии из-за дождей и похолодания.

До этого МЧС сообщило, что в Якутии за сутки локализовали пожары на территории 60 тыс. га.

К борьбе с огнем привлекались 1449 человек и 121 единица специальной техники. При этом общая площадь активных пожаров в республике превышает 430 тыс. га. Их число составляет 64. В 50 населенных пунктах региона на этом фоне возникла задымленность.

С 1 июля 2024 года в Якутии действует режим ЧС федерального характера из-за пожаров.

7 августа сообщалось о 69 активных лесных пожарах в Якутии.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение и пожарную опасность.