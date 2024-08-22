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Гражданина Латвии экстрадировали в США в связи с экспортом авиадеталей в Россию

Гражданин Латвии Чистяков экстрадирован в США из-за экспорта авиадеталей в РФ

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Гражданина Латвии Олега Чистякова, которого обвиняют в незаконных поставках авиационного оборудования в РФ, экстрадировали в США. Об этом заявило американское министерство юстиции.

По утверждению правоохранительных органов, Чистяков с целью сбыта, ремонта и поставок американского авиационного оборудования в Россию вступил в заговор с двумя гражданами США.

Чистяков может провести в тюрьме до 20 лет и заплатить штраф в размере $1 млн.

До этого сообщалось, что в США готовятся новые обыски в домах сотрудничающих с российскими СМИ американцев.

9 августа сообщалось, что задержанного на Кипре 33-летнего Артура Петрова, имеющего гражданство Российской Федерации и Германии Артура Петрова экстрадировали в США.

Ранее США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа.

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