Гражданина Латвии экстрадировали в США в связи с экспортом авиадеталей в Россию

Гражданина Латвии Олега Чистякова, которого обвиняют в незаконных поставках авиационного оборудования в РФ, экстрадировали в США. Об этом заявило американское министерство юстиции.

По утверждению правоохранительных органов, Чистяков с целью сбыта, ремонта и поставок американского авиационного оборудования в Россию вступил в заговор с двумя гражданами США.

Чистяков может провести в тюрьме до 20 лет и заплатить штраф в размере $1 млн.

До этого сообщалось, что в США готовятся новые обыски в домах сотрудничающих с российскими СМИ американцев.

9 августа сообщалось, что задержанного на Кипре 33-летнего Артура Петрова, имеющего гражданство Российской Федерации и Германии Артура Петрова экстрадировали в США.

Ранее США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа.