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В Якутии за сутки локализовали пожары на территории 60 тыс. га

МЧС сообщило, что в Якутии за сутки локализовали пожары на территории 60 тыс. га

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МЧС Республики Саха (Якутия)

В Якутии за сутки локализовали 12 лесных пожаров и полностью устранили еще пять на территории 60 тыс. га. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на якутское отделение МЧС России.

К борьбе с огнем привлекались 1449 человек и 121 единица специальной техники. При этом общая площадь активных пожаров в республике превышает 430 тыс. га. Их число составляет 64. В 50 населенных пунктах региона на этом фоне возникла задымленность.

С 1 июля 2024 года в Якутии действует режим ЧС федерального характера из-за пожаров.

7 августа сообщалось о 69 активных лесных пожарах в Якутии.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Олекминском, Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Сунтарском и Мирнинском районах, где общая площадь пожаров превышает 547 тысяч гектаров. Сотрудники МЧС России активно работают над тушением пожаров в селах Кырыкый, Куду, Чека-Бясь, Оргет, Сайды и Чапаево.

Ранее житель Москвы поставил моноколесо на зарядку и едва не лишился квартиры.

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