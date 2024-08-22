В Якутии за сутки локализовали пожары на территории 60 тыс. га

В Якутии за сутки локализовали 12 лесных пожаров и полностью устранили еще пять на территории 60 тыс. га. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на якутское отделение МЧС России.

К борьбе с огнем привлекались 1449 человек и 121 единица специальной техники. При этом общая площадь активных пожаров в республике превышает 430 тыс. га. Их число составляет 64. В 50 населенных пунктах региона на этом фоне возникла задымленность.

С 1 июля 2024 года в Якутии действует режим ЧС федерального характера из-за пожаров.

7 августа сообщалось о 69 активных лесных пожарах в Якутии.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Олекминском, Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Сунтарском и Мирнинском районах, где общая площадь пожаров превышает 547 тысяч гектаров. Сотрудники МЧС России активно работают над тушением пожаров в селах Кырыкый, Куду, Чека-Бясь, Оргет, Сайды и Чапаево.

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