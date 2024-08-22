Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии

Энергетики восстановили электроснабжение тринадцати улиц Владивостока, прерванное после аварии на электросетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).

По информации ВПЭС, 21 августа в результате двух аварий без света остались жилые дома и социальные объекты на 13 улицах Владивостока — Борисенко, Монтажной, Новожилова, 2-й и 3-й Строительной и других.

К пяти утра по местному времени (22 часа мск) обе они были устранены.

В последние дни в Приморье и Владивостоке отмечались масштабные перебои с подачей электроэнергии. Причиной этому стали сильнейшие ливни, гроза и ветер.

19 августа сообщалось, что из-за последовавшего после ливня взрыва на ЛЭП без света остались не менее десятка улиц. За день в городе выпало около 70 мм осадков, что привело к подтоплениям дорог и первых этажей зданий, обвалу грунта. До 23 августа в регионе действует штормовое предупреждение.

Ранее появилось видео, как в Приморье автомобили россиян тонут в лужах после суперливня.