В США американцу предъявили обвинения в работе на министерство госбезопасности Китая

Правоохранительные органы США предъявили обвинения американцу китайского происхождения в сотрудничестве со спецслужбами КНР. Об этом сообщает министерство юстиции США.

67-летний Юаньцзюнь Тан родился в Китае и имел гражданство КНР. За диссидентскую деятельность он отсидел там в тюрьме, а затем через Тайвань выехал в США и получил американское гражданство.

По утверждению министерства юстиции, с 2018 года по 2023 год Юаньцзюнь Тан действовал в США в качестве китайского агента, выполняя задания по приказу Министерства государственной безопасности КНР. Он направлял китайским спецслужбам отчеты о людях и группах, которые могли потенциально нанести вред интересам КНР.

До этого сообщалось, что американские СМИ узнали о попытках Центрального разведывательного управления США восстановить агентурную сеть в Китае.

Ранее в США испугались, что Китай использует ИИ для сбора данных об американцах.