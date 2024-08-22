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В России в сентябре могут принять ГОСТ на школьную форму

«Известия»: в России в сентябре утвердят ГОСТ на школьную форму

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Alena Ivochkina/Shutterstock/FOTODOM

В сентябре в России утвердят новый ГОСТ, касающийся школьной формы. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его словам, обсуждавшийся публично проект стандарта получил значительное количество замечаний и предложений. В результате этого все основные вопросы, вызывавшие разногласия, были сняты. После урегулирования последних оставшихся спорных моментов документ будет передан в Росстандарт и утвержден уже в сентябре.

В соответствии с требованиями ГОСТа повседневная и торжественная школьная форма должна носить светский характер и быть выдержана в деловом стиле. Часть требований к форме в ГОСТе будут базовыми, но производители имеют право выбрать повышенный стандарт с более высокими качественными характеристиками.

В свою очередь, в Роскачестве подчеркнули, что ГОСТ является добровольным, он не является инструментом контроля, поэтому производители могут применять его по своему желанию. Стандарт должен облегчить выбор покупателям и дать им уверенность в качестве приобретенных изделий.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к продавцам школьных товаров с призывом временно заморозить цены на период сборов к учебному году.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать школьную форму для ребенка.

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