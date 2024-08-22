Португалия запросила помощь ЕС для тушения пожаров на отдаленном острове

Португалия запросила помощь Европейского союза для борьбы с масштабными лесными пожарами на острове Мадейра — автономном регионе, расположенном в Атлантике примерно в тысяче километров от Лиссабона. Об этом сообщает агентство Lusa.

Ожидается, что через Европейский механизм гражданской защиты для тушения огня будут предоставлены два специальных воздушных судна производства компании Сanadair. Скорее всего, они прибудут из Испании.

Мадейра входит в ЕС в качестве особой отдаленной территории (остров ближе к Африке, чем к Европе). Пожар там вспыхнул 14 августа, огонь охватил около 4,5 тысяч гектаров территории. Тушение осложнено высокой температурой воздуха. Полиция проводит расследование, предполагая в качестве причины бедствия поджог.

17 августа сообщалось, что власти Турции проводят расследование возникновения природных пожаров, которые охватили значительную часть северо-западных и западных районов страны. Для тушения огня задействованы самолеты и вертолеты.

Ранее спасатели потушили лесной пожар под Анапой.