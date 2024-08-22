Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Силы противовоздушной обороны сбили над территорией Курской области украинскую ракету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы за уничтожение очередной ракеты противника.

За прошедшие сутки в Курской области 13 раз объявлялось о ракетной опасности.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили над Курской областью две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.