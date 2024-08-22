Почти половина россиян не пьют даже минимально рекомендуемого объема воды

Как оказалось, 13% россиян не пьют воду даже один раз в день. Осознают важность потребления воды и регулярно утоляют жажду 87% опрошенных, показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Обычная пресная вода остается лидером среди предпочтений россиян. 58% респондентов выбирают пресную воду, включая очищенную и родниковую. Минеральную воду выбирают 21% опрошенных, а 13% — газированную. Интересно, что лишь 7% отдают предпочтение функциональной воде с добавками, и всего 1% выбирают специальные виды воды, такие как арктическая или косметическая.

Почти половина россиян не получает даже минимально рекомендуемого объема воды, что может сказаться на их здоровье. Так, 46% россиян пьют менее одного литра воды в день. Лишь 20% опрошенных следуют рекомендациям и пьют более двух литров.

Доступность и привычка играют ключевую роль в выборе источника воды. По данным онлайн-исследования платформы «Кукушка», 36% пьют воду прямо из-под крана. На втором месте — фильтры, которые предпочитают 29% опрошенных, а 13% пьют воду из колодцев и родников. Интересно, что лишь 10% используют кулеры, а кипяченую воду пьют 4%. Покупают воду в пластиковых бутылках 5% участников, и только 3% отдают предпочтение стеклянным бутылкам.

Каждый третий потребитель воды в бутылках покупает ее ежедневно. 19% предпочитают заказывать воду сразу на месяц, оптимизируя свои покупки. 26% приобретают бутилированную воду несколько раз в неделю, а 15% делают это раз в неделю.

Россияне очень по-разному относятся к вопросу расходов на воду. В основном (45%) на воду тратят от 200 до 500 рублей в неделю. 28% россиян тратят на покупку воды менее 200 рублей в неделю. Интересно, что 11% готовы потратить более 2000 рублей еженедельно на воду, что подчеркивает их предпочтение в пользу более дорогих или специализированных вариантов.

Многие потребители предпочитают экономить на воде, несмотря на осознание ее важности для здоровья. Лишь 32% покупателей воды в бутылках готовы платить больше за её высокое качество. В то время как 41% категорически против повышения цен, и 27% респондентов затрудняются с ответом. Для производителей это может быть сигналом пересмотреть маркетинговые стратегии и усилить акцент на важности качества воды.

Воду объемом 1,5 литра выбирают 37% любителей бутилированной воды. На втором месте находятся пятилитровые бутыли (30%), что указывает на стремление этой доли россиян к запасам. Меньше всего популярны полулитровые бутылочки, их выбирают лишь 12% участников опроса.

Для 26% россиян стоимость является решающим фактором при выборе бренда бутилированной воды. Вкус оказался на втором месте (18%), а специальные предложения и акции привлекают 16% потребителей. Качество и состав воды волнуют лишь 15% опрошенных, что указывает на значительную роль цены и маркетинговых акций в принятии решений о покупке. Репутация бренда и происхождение воды играют меньшую роль, но все же остаются важными для определенной аудитории.

34% покупают бутилированную воду для употребления дома. При этом 19% берут воду с собой на работу или учебу, а 18% — в спортзал. Эти данные показывают, что вода в бутылках остается важной частью повседневной жизни, как дома, так и в активной городской среде. Остальные респонденты приобретают воду для прогулок, поездок и мероприятий, подтверждая универсальность и удобство такого формата.

30% россиян оценивают вкус воды в своем регионе как «отличный», а еще 19% считают его «хорошим». Однако 26% респондентов дали воде «среднюю» оценку, а 20% и 5% отметили вкус как «плохой» и «ужасный» соответственно. Эти данные демонстрируют, что, несмотря на преобладающее удовлетворение качеством воды, значительная часть населения все еще испытывает проблемы с её вкусом, что может влиять на потребительский выбор и доверие к местным водным ресурсам.

62% россиян не мониторят рейтинги и экспертные оценки качества воды в своем регионе. Лишь 21% следят за государственными отчетами, а 15% отслеживают как государственные, так и независимые источники информации. Эти данные показывают, что большинство потребителей полагаются на собственный опыт и восприятие, а не на официальные оценки, что может указывать на низкий уровень доверия к таким отчетам или недостаточную информированность.

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