Дело в отношении француза Винатье передали в суд

Уголовное дело в отношении француза Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом) поступило в Замоскворецкий райсуд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Винатье», — уточнили в сообщении.

Следствие утверждает, что в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент.

В середине августа стало известно, что следствие завершило расследование дела француза Винатье. В СК рассказали, что во время допроса гражданин Франции признал свою вину. На текущий момент сотрудники ведомства собрали доказательную базу.

В начале августа Винатье пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России.

Ранее француз признался в любви к России.