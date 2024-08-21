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Адам Кадыров показал Путину, как владеет оружием

Адам Кадыров продемонстрировал навыки стрельбы перед Путиным

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, продемонстрировал свои навыки стрельбы перед президентом России Владимиром Путиным во время его визита в республику. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале главы региона.

16-летний сын Кадырова является куратором Российского университета спецназа (РУС) имени президента РФ. О назначении Адама на эту должность в апреле сообщил глава Чечни. Адам также возглавляет отдел обеспечения безопасности отца. Глава региона отметил, что сын тесно знаком с деятельностью этого университета, поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.

20 августа Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа. В Чечне российский лидер оценил достижения в сфере образования и посетил Российский университет спецназа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал Рамзана Кадырова пехотинцем.

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