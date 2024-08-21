Адам Кадыров показал Путину, как владеет оружием

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, продемонстрировал свои навыки стрельбы перед президентом России Владимиром Путиным во время его визита в республику. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале главы региона.

16-летний сын Кадырова является куратором Российского университета спецназа (РУС) имени президента РФ. О назначении Адама на эту должность в апреле сообщил глава Чечни. Адам также возглавляет отдел обеспечения безопасности отца. Глава региона отметил, что сын тесно знаком с деятельностью этого университета, поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.

20 августа Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа. В Чечне российский лидер оценил достижения в сфере образования и посетил Российский университет спецназа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал Рамзана Кадырова пехотинцем.