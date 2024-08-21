Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане школьница столкнула трехлетнюю девочку в уличный туалет

В Казахстане подросток столкнула соседского ребенка в уличный туалет

close
100%
Shutterstock

В Туркестанской области Казахстана 16-летнюю девушку обвинили в том, что она столкнула трехлетнего ребенка соседей в уличный туалет, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает портал Orda.

Трехлетняя девочка пропала в одном из сел Туркестанской области в середине мая, спустя трое суток ребенка обнаружили в яме уличного туалета. Спасти пострадавшую не удалось, следователи посчитали, что это был несчастный случай.

Спустя месяц в тот же туалет чуть не упала пятилетняя девочка, на этот раз ребенка успели спасти. Пострадавшая обвинила в произошедшем 16-летнюю односельчанку. Школьницу задержали, она призналась в содеянном. Выяснилось, что у подозреваемой диагностирована шизофрения, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«В связи с выявленными обстоятельствами и с учетом психологического состояния подозреваемой ее поместили в специализированное медицинское учреждение. Сейчас продолжается досудебное расследование, направленное на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств дела. Полиция приложит все усилия для установления истины и принятия законных решений», — сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Ранее трехлетнюю россиянку в тяжелом состоянии забрали в больницу после падения в выгребную яму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами