В Казахстане школьница столкнула трехлетнюю девочку в уличный туалет

В Туркестанской области Казахстана 16-летнюю девушку обвинили в том, что она столкнула трехлетнего ребенка соседей в уличный туалет, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает портал Orda.

Трехлетняя девочка пропала в одном из сел Туркестанской области в середине мая, спустя трое суток ребенка обнаружили в яме уличного туалета. Спасти пострадавшую не удалось, следователи посчитали, что это был несчастный случай.

Спустя месяц в тот же туалет чуть не упала пятилетняя девочка, на этот раз ребенка успели спасти. Пострадавшая обвинила в произошедшем 16-летнюю односельчанку. Школьницу задержали, она призналась в содеянном. Выяснилось, что у подозреваемой диагностирована шизофрения, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«В связи с выявленными обстоятельствами и с учетом психологического состояния подозреваемой ее поместили в специализированное медицинское учреждение. Сейчас продолжается досудебное расследование, направленное на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств дела. Полиция приложит все усилия для установления истины и принятия законных решений», — сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Ранее трехлетнюю россиянку в тяжелом состоянии забрали в больницу после падения в выгребную яму.