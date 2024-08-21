Главе цифрового управления ФСИН вменяют взятку в 2 млн рублей

Начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России Алексею Тимченко вменяют взятку в размере 2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

«Предварительно, сумма взятки составляет около двух миллионов рублей», — сказал он.

21 августа Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу Тимченко. Глава управления цифровой трансформации ФСИН пробудет под арестом два месяца, до 19 октября. Ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). О задержании Тимченко стало известно 20 августа.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что бывший сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки в 5 млрд рублей.

По информации издания, сообщники навязали «крышу» администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд руб. Это самая крупная в истории МВД России взятка.

Ранее в Саратове мужчина дал взятку сотруднику ФСБ, чтобы «отмазать» родственника.