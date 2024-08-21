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В Ставрополе начался пожар на сахарном заводе

МЧС: на сахарном заводе в Ставрополе загорелась кровля

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

На территории сахарного завода в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края начался пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено горение кровли на площади 10 квадратных метров. Проводится эвакуация людей с территории завода», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что на текущий момент есть угроза распространения огня. К ликвидации пожара привлекли 26 человек и 10 единиц техники.

До этого пожар произошел на заброшенной ферме в поселке Венцы, расположенном в Гулькевичском районе Краснодарского края. Всего к ликвидации огня привлекли 13 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники. Угроза распространения огня на иные постройки отсутствовала.

20 августа глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что на нефтебазе в Пролетарске загорелись около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Площадь огня составила 10 тысяч квадратных метров.

Ранее в ФРГ более 30 часов тушили пожар на складе завода.

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