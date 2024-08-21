В Ленобласти в уличном контейнере нашли 68 замороженных трупов

В Ленинградской области на территории морга нашли контейнер с телами умерших в пластиковых мешках. Об этом сообщает 47.news.

В морге Всеволожского района Ленинградской области проверка комитета по здравоохранению обнаружила десятки незахороненных тел в рефрижераторе на улице.

Вероятно, что ритуальщики вместо похорон годами сваливали невостребованные тела в контейнер на улице возле морга. В рефрижераторе насчитали 68 трупов, которые копились там с 2019 года. Тела в черных мешках были свалены в контейнер так плотно, что некоторые даже стояли вертикально.

По предварительным данным, к холодильнику имеет отношение ООО «Лотос», работавшее в морге примерно с того же года. Расходы на погребение части найденных усопших взяла на себя местная ритуальная компания.

По факту обнаружения тел СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации Токсовского поселения, которые могли пренебречь законом и не произвести захоронение невостребованных тел.

Ранее нелегальный морг обнаружили в одном из гаражей в Самаре.