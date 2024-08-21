Три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары беспилотниками по нескольким районам Белгородской области, в результате чего ранения получили три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в поселке Малиновка Белгородского района украинский FPV-дрон врезался в автомобиль. Пострадали два человека. Мужчина и женщина были госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Также пострадала женщина в результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, отметил глава области. Она получила осколочное ранение левого предплечья и была доставлена в одну из больниц Белгорода.

Губернатор написал, что в селе Новое Волоконовского района украинский дрон атаковал легковушку, которая полностью сгорела. В селе Тишанка беспилотник повредил линию газоснабжения, а в селе Козинка Грайворонского от ударов дронов-камикадзе произошло разрушение крыш социального и административного здания, добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что на автобусы в Белгородской области поставят средства РЭБ для защиты от дронов ВСУ.