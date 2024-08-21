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В Старом Осколе часть районов осталась без воды

Часть районов Старого Оскола осталась без воды из-за аварии

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Depositphotos

В городе Старый Оскол в Белгородской области часть районов осталась без водоснабжения в результате аварийного отключения. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального водоканала.

По информации водоканала, отключения произошли в центральной части города. Также воды нет в микрорайонах юго-западной части Старого Оскола, в слободе Пушкарская, в районе железнодорожного вокзала, в селе Соковое, в районе Хмелева, в микрорайоне Стройучасток и на улице Мира.

Для жителей города организовали подвоз воды. Автоцистерны с питьевой водой расположили на улицах Ленина и Крутикова. При этом получить техническую воду можно на улицах Титова и Ленина. Помимо этого, по микрорайону Железнодорожный вокзал будет курсировать еще одна цистерна.

До этого в Энгельсе Саратовской области произошла авария, в результате которой город остался без водоснабжения и электроэнергии. Еще накануне в некоторых районах города также наблюдались перебои с подачей воды.

Ранее в Белгородской области ряд детских учреждений обклеили защитной пленкой.

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