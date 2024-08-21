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В Эстонии рассказали о трудностях смены названия православной церкви

МВД Эстонии: новое название ЭПЦ вряд ли получится утвердить

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Ints Kalnins/Reuters

МВД Эстонии, скорее всего, не сможет утвердить новое название для Эстонской православной церкви (ЭПЦ) после принятых изменений устава. Об этом сообщил глава республиканского ведомства Лаури Ляэнеметс, передает портал национального гостелерадио ERR.

«Название религиозного объединения должно четко отличаться от названий других юридических лиц, внесенных в реестр, и не может вводить в заблуждение, и, к сожалению, новая форма названия этим требованиям не соответствует», — сказал министр.

Ляэнеметс добавил, что новое название могло бы быть утверждено, если бы ЭПЦ объединяла все эстонские православные общины и православных верующих. Однако, по словам главы МВД Эстонии, церковь этого не делает, из-за чего такой вариант невозможен.

Накануне Эстонская православная церковь убрала из названия упоминание Московского патриархата. Как сообщили в ЭПЦ, собор принял новую редакцию устава, в которой закрепляется самостоятельность в церковно-административных, церковно-хозяйственных и церковно-гражданских делах.

Ранее в Эстонии пригрозили запретить местную православную церковь.

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