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Исполнитель теракта в «Крокусе» еще раз обжаловал продление ареста

Исполнитель теракта в «Крокусе» Файзов снова обжаловал продление ареста

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Адвокат исполнителя теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова вновь обжаловал продление его ареста. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на данные Басманного суда Москвы.

Суд зарегистрировал жалобу от защитника обвиняемого в терроризме. Дата ее рассмотрения на данный момент неизвестна.

Представитель Файзова не первый раз просит изменить ему меру пресечения, поскольку подозреваемый является инвалидом-колясочником.\

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«Газета.Ru»

В августе Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил меру пресечения четверым фигурантам до 22 ноября.

До этого обвиняемым по делу о теракте в концертном зале Мухаммадсобиру Файзову, Саидакрами Рачабализоде, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридуни ужесточили обвинение. Им добавили статью об участии в террористической организации. Они являются исполнителями атаки на безоружных людей.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» разрыдались на судебном заседании.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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