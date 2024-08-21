Путин объяснил, почему помнит огромное количество информации

Президент России Владимир Путин во время беседы с 91-летним детским хирургом Леонидом Рошалем объяснил, что держит в голове огромное количество информации, потому что «это его работа». Слова главы государства приводит РИА Новости.

Во время экскурсии по открывающемуся Детскому клиническому центру (ДКЦ) им. Л. М. Рошаля известный врач рассказал российскому лидеру, что в центре будет оказываться вся детская медицинская помощь по 28 направлениям.

«Они же завязывают это в единый центр информационный. Там и маршрутирование будет осуществляться соответствующим образом, в том числе по больницам Москвы», — отметил глава государства.

Узнав, что Путин осведомлен о деятельности нового центра, Рошаль изумленно поинтересовался, как у президента «все это в голове помещается».

«Это моя работа», — с улыбкой отметил российский лидер.

До этого сообщалось, что Путин приехал в новый Детский клинический центр (ДКЦ) имени Леонида Рошаля. Ожидается, что медицинский центр вскоре должен заработать в подмосковном Красногорске и принять первых пациентов.

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